Общество

Аллея памяти появилась благодаря ТОС в пыталовской деревне Носово

Аллею памяти открыли в деревне Носово Пыталовского муниципального округа в День Неизвестного солдата. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Виктор Остренко / «ВКонтакте»

Этот проект жители реализовали благодаря инициативе территориального общественного самоуправления (ТОС). На Аллее установлен памятник Василию Раловец, погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

«Искренне благодарю всех активных граждан, кто участвует в работе ТОС и сохраняет память о наших героях. Ваш труд — это вклад в будущее, которое основывается на уважении к прошлому», - отметил Виктор Остренко.

Также от регионального отделения Народного фронта передали зимнюю форму для юнармейцев. «Она обязательно пригодится ребятам в зимний период на уличных мероприятиях. А ребятам, юнармейцам, спасибо за стремление к развитию и патриотизм!» – добавил парламентарий.