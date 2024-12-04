Общество

Новая врачебная амбулатория скоро откроется в псковской деревне Писковичи

В деревне Писковичи Псковского района скоро откроется новая врачебная амбулатория. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте». Во время рабочей поездки Наталья Федорова вместе с главным врачом Псковской межрайонной больницы Еленой Уткиной осмотрела помещения и оценила оснащение нового медицинского учреждения.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Площадь амбулатории составляет более 400 квадратных метров, что позволило создать комфортные кабинеты для приема пациентов и организовать оптимальные условия для работы медицинского персонала. Прием будет осуществляться как терапевтами, так и педиатрами.

Наталья Федорова также отметила, что совместно с администрацией Писковичской волости прорабатывается вопрос улучшения подъездных путей к амбулатории. Ожидается, что до конца года новый медицинский объект распахнет свои двери для жителей деревни.

«До конца года современная амбулатория распахнет свои двери для пациентов. И это будет достойный подарок к празднику жителям деревни Писковичи», - заключила Наталья Федорова.