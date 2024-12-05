Результаты работы ТОС на юге области весьма солидные — Андрей Козлов

Территориальное общественное самоуправление активно развивается в Великолукском, Куньинском, Новосокольническом районах и Усвятском муниципальном округе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковского областного Собрания по округу №12 Андрей Козлов.
Например, ТОС «Ущицы» Куньинского района на всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» признан лучшим в номинации «Укрепляем мир общинами».
«Эта небольшая территория находится в одном из самых малочисленных районов области, однако благодаря активной работе граждан и тесному сотрудничеству с администрацией и местными органами власти ТОС "Ущицы" успешно развивается и уже планирует новые проекты», – сказал Андрей Козлов.
Также достижениями может похвастаться ТОС деревни Купуй Великолукского района. Парламентарий отметил, что в этом районе в целом много проектов ТОС получили финансирование.
«В Великолукском районе победителями признано 25 проектов. Этот район вошел в топ-5 муниципалитетов по количеству проектов-победителей. Поэтому, тоже можно этим, наверное, похвастаться», – добавил депутат.
Он также упомянул об успешной реализации проекта ТОС в Усвятском муниципальном округе, где в деревне Церковище при поддержке губернатора Михаила Ведерникова был отремонтирован сельский клуб.
Оценивая общую ситуацию, депутат отметил, что показатели активности ТОСов в его округе находятся на высоком уровне.
«На мой взгляд, результаты работы весьма солидные, серьезные. Надеюсь, что в следующем году они будут еще более впечатляющими. Ведь проекты существуют, активные граждане остались, и у них есть проблемы, которые требуют решения», – заметил он.