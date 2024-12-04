Общество

Бизнесмен дал советы по выбору ели к Новому году

С наступлением декабря в воздухе буквально витает предновогоднее настроение. Россияне активно закупают подарки и продумывают, каким будет новогодний стол. Но самое главное - купить елку. Бизнесмен и владелец компании «Русские елки» Анатолий Якушев поделился советами о том, как выбрать самую красивую новогоднюю ель.

По словам эксперта, в первую очередь важно учитывать размеры помещения, в котором будет стоять ель. Слишком большое дерево может занять много места, а маленькая ель не создаст нужного ощущения праздника. Немаловажен и цвет хвои.

«Выбирайте елку с насыщенным зеленым цветом хвои. Это придаст комнате атмосферу свежести и радости. Не забудьте обратить внимание на форму кроны елки. Классическая пирамидальная форма является наиболее распространенной и универсальной. Однако если вы хотите добавить оригинальности, можно выбрать елку с необычной формой, например, в виде конуса или шара», - отмечает эксперт.

По словам Анатолия Якушева, длинные иголки придают елке пышность и густоту, что делает ее более привлекательной. Однако стоит учесть, что такие ели могут быть менее прочными и долговечными. Кроме того, свежая ель должна иметь приятный хвойный аромат. Если запах слабый или отсутствует совсем, это может свидетельствовать о том, что дерево было обработано химикатами для сохранения свежести.

«Елка должна быть аккуратно упакована, чтобы избежать повреждений при транспортировке. Убедитесь, что упаковка не повреждена и дерево надежно закреплено внутри», - уточняет спикер.

При этом стоимость ели зависит от ее размера, качества дерева и упаковки. Не всегда стоит выбирать самую дорогую елку, главное — найти оптимальный вариант, соответствующий возможностям и предпочтениям покупателя, пишет RuNews24.ru.

По словам бизнесмена, можно даже купить сосну, а не ель. Она тоже создаст новогоднее настроение и порадует своим богатым видом.