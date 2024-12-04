Общество

Помощь семьям военнослужащих обсудили псковский и новгородский омбудсмены

Новгородскую область посетил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Вместе с уполномоченным по правам человека в Новгородской области Анатолием Бойцевым они провели рабочую встречу, где обсудили вопросы оказания помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом Дмитрий Шахов сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

Коллеги обменялись опытом работы в этом направлении и обсудили общие проблемные вопросы и возможные пути их решения.

В ходе беседы стороны отметили значительно возросший рост обращений, посвященных специальной военной операции, которые поступают от жителей Псковской и Новгородской областей.

Региональные омбудсмены обменялись опытом взаимодействия с территориальными органами военного управления: военкоматами регионального и муниципального уровня, военной прокуратурой, а также филиалами государственного фонда «Защитники Отечества» по оказанию содействия в защите прав участников специальной военной операции, в том числе обеспечения права на охрану здоровья и оказания качественной медицинской помощи указанным категориям граждан в гражданских учреждениях здравоохранения.

В завершение встречи обсудили иные вопросы межрегионального сотрудничества и взаимодействия, направленного на обеспечение прав и свобод жителей Псковской и Новгородской областей.