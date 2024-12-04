Общество

Псковские курсанты за год приняли участие более чем в 20 добровольческих акциях

Участниками более 20 всероссийских и региональных патриотических, антинаркотических, донорских и правовых акций, а также мероприятий по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, оказанию помощи бездомным животным и других стали волонтеры Псковского филиала Университета ФСИН России в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Об результатах работы представители волонтерского движения в составе совета обучающихся Псковского филиала университета отчитались в преддверии Международного дня добровольца, который традиционно отмечается 5 декабря.

В течение года представители волонтерского движения активно взаимодействовали с различными общественными молодежными организациями, созданными при высших органах власти Псковской области и города Пскова, благодаря чему стали участниками социально значимых проектов всероссийского и регионального уровней: поисковой экспедиции «Вахта памяти», Всероссийского форума «Истоки. Школа» и Молодежного форума волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60».

«Образовательной организацией на регулярной основе успешно реализовывались такие проекты, как акция «Для добра не нужен повод» по сдаче сотрудниками и курсантами донорской крови, а также приведение в порядок братских захоронений героически погибших солдат и мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, проведение мероприятий с воспитанниками Детской деревни SOS-Псков и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», – отметила курсант 4 курса Ирина Милица, возглавляющая волонтерское движение в образовательной организации.

Научный сотрудник отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности Ольга Григорьева, которая курирует работу совета обучающихся, призвала продолжить эту важную социально значимую деятельность и в 2025 году привлечь на сторону волонтерского движения еще большее количество курсантов.