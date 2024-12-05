Общество

Александр Котов поблагодарил добровольцев за готовность приносить пользу обществу

5 декабря в России отмечается День добровольца. Этот праздник объединяет тысячи неравнодушных людей разных возрастов, которые искренне хотят приносить пользу людям, своей стране и малой Родине, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Добровольцы и волонтёры по зову сердца участвуют в спасательных и поисковых операциях, реализуют социальные и благотворительные проекты, проводят патриотические акции, выходят на субботники, помогают семьям с детьми, пожилым и одиноким людям, оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Наш регион имеет давние традиции добровольчества – в истории древней псковской земли немало примеров бескорыстного служения граждан обществу и стране», - приводит слова Александра Котова пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

Сегодня волонтёрская деятельность является неотъемлемой частью общественной жизни региона, а добровольческие движения – мощной созидательной силой, направленной на совершение добрых дел, отметил председатель Собрания.

«От всей души благодарю волонтёров и добровольцев Псковской области за неравнодушное сердце, активную гражданскую позицию, готовность бескорыстно помогать людям и приносить пользу обществу. Энергии вам и успехов в вашем стремлении сделать окружающий мир лучше и добрее!» - поздравил волонтеров Александр Котов.