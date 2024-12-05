Общество

Все муниципалитеты области присоединятся к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

Все муниципальные округа и районы Псковской области 6 декабря будут участвовать в «Тесте по истории Великой Отечественной войны». Международная акция, приуроченная ко Дню Неизвестного солдата, проходит в рамках проекта «Большая история» с 2015 года и традиционно её региональным координатором является Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Тестирование будет проходить как в сети Интернет, так и в офлайн-формате. За день до начала акции в регионе зарегистрировано 149 площадок. По словам члена Молодёжного парламента Максима Ермолина, у предприятий и организаций ещё есть время подать заявку на регистрацию своей площадки. В этом году, как рассказал организатор, интерес к проведению теста проявили не только постоянные участники – вузы, колледжи, школы, музеи, общественные объединения, но и новые учреждения. «Даже из детских садов звонили и спрашивали, можно ли зарегистрировать у себя площадку, чтобы сотрудники и родители детей смогли пройти тестирование. Ещё одно новшество года – в подготовку «Теста по истории Великой Отечественной войны» включился областной центр занятости населения. Что особенно приятно, сотрудники некоторых кадровых центров по собственной инициативе подготовили выступления о том, как труженики тыла в годы войны помогали фронту», - поделился информацией Максим Ермолин.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Главной региональной площадкой «Теста по истории Великой Отечественной войны» станет Псковское областное Собрание депутатов. В зале заседаний регионального парламента тестирование пройдут представители общественных объединений – молодёжь и ветераны, депутаты и сотрудники аппарата.

Начало акции назначено на 11 часов, но строгой привязки ко времени в этом году не будет – организации могут провести тест на своих площадках в удобное для них время. Тестирование в интернете доступно в течение всего дня 6 декабря.

Максим Ермолин напомнил, что акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» имеет международный статус. Уже известно, что к проекту присоединятся жители Китая, Казахстана, Монголии, Молдовы, Аргентины, Мексики, Австралии. Среди участников тестирования будут и члены молодёжных парламентов из регионов Республики Беларусь.

«Мы видим неподдельный интерес самых разных людей к этой акции. Это о многом говорит. Я думаю, все понимают, как важно знать свою историю и сохранять память о своём прошлом. К сожалению, события последних лет наглядно показывают, что происходит, когда историческая правда забывается», - отметил Максим Ермолин и пригласил всей жителей региона присоединиться 6 декабря к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».