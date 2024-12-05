Общество

Глава Краснопрудской волости Псковского района поделился опытом работы с коллегами из Татарстана

«Круглый стол» для глав сельских поселений состоялся в рамках межмуниципального сотрудничества между Ассоциацией сельских муниципальных образований (АСМО) Татарстана и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Глава Краснопрудской волости Псковского района Александр Васильев поделился опытом обеспечения эффективной обратной связи с жителями и развития территориального общественного самоуправления. Участники обсудили актуальные вопросы развития муниципалитетов, включая взаимодействие с населением, водоснабжение, утилизацию ТКО, ремонт дорог и переход к одноуровневому территориальному управлению.

Благодаря работе ТОС в Краснопрудской волости было построено три детских площадки, для развития спорта установлены спортивные тренажеры, построена площадка со сценой для проведения культурно-массовых мероприятий. Особая гордость- интерактивная площадка со стендами, которые знакомят население и гостей волости с наиболее памятными местами. Инициативная группа волости взяла направление на патриотическую работу, в здании Дома культуры открыта музейная комната с экспонатами с линии «Пантера» и музей «Русская изба».