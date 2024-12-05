Общество

«Бессмертный полк» в 2025 году пройдет вместе с шествиями «Беларусь помнит»

Россия и Белоруссия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне организуют объединенные шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит». Об этом говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Минск.

Президент России Владимир Путин посетит Минск, где будут организованы объединённые акции «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит», пишет ТАСС.

«Ключевым событием 2025 года станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На утверждение Высшего госсовета Союзного государства внесен план мероприятий Союзного государства по празднованию юбилея. В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в российских и белорусских городах объединенного шествия акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит",» - указано в материалах.