Общество

На поддержку многодетных в Псковской области планируют выделить 274 млн рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продолжает серию совещаний в рамках активной работы над ключевыми статьями регионального бюджета на следующий год и в преддверии традиционного общения с фракциями. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, еще одна встреча в пятницу, 6 декабря, была посвящена реализации мер поддержки многодетных семей в регионе.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Год семьи завершается, но те меры поддержки, те новые наработки, которые у нас появились, должны стать постоянными. На территории Псковской области у нас проживает более 7 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается свыше 26 тысяч детей, — заметил Михаил Ведерников. — Объем мер поддержки постоянно увеличивается. В 2023 году это было 231 млн рублей, в этом году — 250 млн рублей. На 2025 год запланировано 274 млн рублей».

Дополнительные меры поддержки многодетных родителей, напомнил глава региона, по поручению президента России предусмотрены в рамках нового национального проекта. Например, это выплата в размере 300 тысяч рублей за третьего и последующего ребенка у молодых семей в сельской местности. Здесь, обратил внимание Михаил Ведерников, планируется предусмотреть и софинансирование со стороны региона. К дополнительным мерам также относятся выплаты беременным женщинам, которые обучаются по очной форме, поддержка в оплате обучения детям, а также создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова добавила, что на реализацию данных дополнительных мер поддержки Псковская область планирует дополнительно получить финансирование из федерального бюджета более 170 млн рублей.

«Мы удерживаем весь пакет мер поддержки, мы его увеличиваем и расширяем. И еще один важный фактор — Псковская область входит в число субъектов, где каждый третий ребенок из многодетной семьи. Таким образом, можно сказать, что у нас явный тренд на многодетность», — добавила Первый вице-губернатор.

Михаил Ведерников обсудил с участниками встречи актуальные направления реализации региональных и федеральных мер поддержки материнства и детства, совершенствования мероприятий, направленных на повышение рождаемости в Псковской области.