Общество

В ГД рассказали, когда россияне начнут получать проиндексированную пенсию

Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре, сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). Как ранее отмечал Нилов, пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3 процента.

«По действующему законодательству с 1 января следующего года должны выплачивать проиндексированные пенсии. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, соответственно, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, ведь у нас пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце. Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде», — приводит слова Нилова РИА Новости.

По словам депутата, мера коснется и работающих, и неработающих пенсионеров, средства на это заложены в бюджете.