Общество

Ароматические ингаляторы на Wildberries проверят на наличие запрещенных веществ

Wildberries сейчас дополнительно проверяет ароматические ингаляторы, которые продаются на площадке. Компания не исключает, что по результатам проверки товары могут убрать с онлайн-витрины, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в пятницу первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду») направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить продаваемые на маркетплейсах аромаингаляторы на содержание запрещенных веществ, а также провести исследование последствий их употребления, пишет РИА Новости.

В обращении отмечается, что на маркетплейсах набирает популярность «аромаингалятор» - карманный аксессуар для носа, двойной назальный карандаш, как следует из описания, в состав ингалятора входят эфирные масла, и в объявлениях указано, что изделие не является лекарственным средством, но оно освежает, бодрит, снимает усталость, облегчает дыхание, помогает от укачивания, заложенности носа, сонливости и тошноты. Аромаингаляторы, уточнил Гусев, стали способом развлечения детей, несмотря на то, что были безобидными «карандашами для носа».

«В настоящее время маркетплейс проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, по результатам которой мы не исключаем снятие с витрины подобных товаров», - сказали в пресс-службе. Там же отметили, что компания не допускает к реализации запрещенные товары, список такой продукции отражен в оферте продавца.

Также, как отмечается, Wildberries регулярно проверяет витрину маркетплейса на предмет запрещенных товаров. И если обнаруживается такая продукция, то карточки товаров незамедлительно блокируются, не допускаясь к реализации на платформе.

«Платформа всегда оперативно реагирует на обращения государственных органов и общественных организаций и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры», - добавили в компании.