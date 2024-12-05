Общество

Семинар по профилактике коррупции провели в псковском УФССП для новых сотрудников

Семинар по профилактике коррупционных правонарушений прошел в управлении Федеральной службы судебных приставов России по

Псковской области для вновь принятых на службу сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области

Семинар на тему «Профилактика коррупционных правонарушений» прошел под руководством заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава Псковской области майора внутренней службы Максима Бастрыгина.

Основной целью семинара стало формирование у сотрудников нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, а также повышение чувства личной и профессиональной ответственности за совершение уголовно-наказуемых должностных преступлений.

В начале мероприятия судебные приставы посетили ФКУ СИЗО-1, где сотрудник учреждения провел для них экскурсию. Участники узнали о процессе содержания заключенных, условиях их проживания, организации питания, медицинского обслуживания и реабилитации.

Вторая часть семинара прошла в зале управления. На семинаре были затронуты следующие вопросы: понятие коррупции и ее виды, последствия коррупции для государства и общества, механизмы профилактики коррупционных правонарушений, роль каждого сотрудника в борьбе с коррупцией, конфликт интересов и актуальная тема в преддверии Нового года получение подарков госслужащими.

На семинаре выступил прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Псковской области Игорь Дуженко. Он представил тему борьбы со взяточничеством. В своем выступлении он рассказал о должностных преступлениях, о их последствиях, а также подчеркнул меры с борьбой коррупции и взяточничеством. Игорь Дуженко привел примеры

дел и статистику по выявленным преступлениям, отметив необходимость повышения прозрачности в государственных учреждениях.

В ходе обсуждений участники рассмотрели актуальные вопросы борьбы с коррупцией и методы ее профилактики, что позволит укрепить правопорядок и повысить доверие граждан к службе, отметили в ведомстве.