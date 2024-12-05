Общество

Прием вопросов для прямой линии с Путиным стартует 8 декабря

19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны, сообщает Telegram-канал Кремля.

Каждый может задать вопрос через сайт программы (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер: 0-40-40 и по телефону: 8-800-200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нём можно узнать на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Приём вопросов будет осуществляться с 00:00 8 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.