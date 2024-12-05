Общество

Названо самое популярное халяльное и кошерное мясо в России

Самым популярным свежим мясом в России в категориях халяльной и кошерной продукции является курица, а среди переработанных мясных изделий лидерство принадлежит колбасам, сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».

Уточняется, что исследование было проведено в ноябре 2024 года на базе потребительской панели «Ромир», которая объединяет 15 тысяч домохозяйств, репрезентативно представленных по всей России. «Среди покупателей халяльной продукции наибольшей популярностью в категории свежего мяса пользуется курица (46%), на втором месте - говядина/телятина (18%), а на третьем - индейка (17%). Баранину покупают только 7% потребителей, столько же выбирают конину», - рассказали аналитики.

Отмечается, что в сегменте переработанного мяса в халяль лидируют колбасы (30%), за ними следуют замороженные полуфабрикаты (пельмени, котлеты - 23%) и сосисочные изделия (сосиски, сардельки - 21%). «Халяльные яйца покупают 27% потребителей в данной категории, тогда как халяльную рыбу - 17%. Халяльные консервы приобретают 12% покупателей», - рассказали в холдинге.

Данные «Ромир» показывают, что лидером по покупкам халяльной продукции стал Приволжский федеральный округ, где этот продукт приобрели 28% населения. «Это связано с наличием крупных национальных республик с высокой долей мусульманского населения, таких как Татарстан и Башкортостан», - пояснили в холдинге, уточнив, что на втором месте размещается Дальневосточный федеральный округ (21%), а третье место делят Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа, составляя 15%, пишет РИА Новости.

Согласно исследованию, кошерную продукцию покупают 8% россиян. Распределение по категориям продуктов у покупателей кошерной продукции в целом схоже с халяльной, но с незначительными увеличениями по большинству позиций.

«В категории свежего мяса также лидирует курица, но расхождение между долями больше: 47% для курицы, 19% для говядины/телятины и 18% для индейки. В кошерной продукции заметно выше потребление баранины - 10%. В сегменте переработанного мяса колбасы остаются на том же уровне (30%), тогда как потребление полуфабрикатов (26%) и сосисочных изделий (25%) выше по сравнению с халяльной продукцией. Кошерную рыбу также покупают чаще, чем халяльную (25%)», - говорится в сообщении.

«Популярность халяльной или кошерной продукции как в нашей стране, так и во всем мире, обусловлена не только соблюдением религиозных норм, но и восприятием этих товаров как более экологичных, полезных и премиальных. Это отражается на ценовой политике: как правило, такая продукция стоит дороже своих аналогов», - сказала директор по развитию бизнеса «Ромир» Анастасия Джафарова.