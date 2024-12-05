Общество

Умер актер из сериалов «След» и «Глухарь»

Советский и российский актер Олег Руденко-Травин скончался 6 декабря, сообщил портал «Кино-Театр.Ру», добавив в биографию дату смерти артиста.

Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

Руденко-Травин родился в 1957 году. Окончил Саратовское театральное училище имени Слонова. Служил в Саратовском театре драмы, Тюменском областном театре драмы и Московском государственном областном Театре кукол. В 1987 году состоялся его дебют на экране в фильме «Мужские портреты» режиссера Валерия Лонского. Актер снялся примерно в 50 кинопроектах, среди которых «След», «Карпов», «Розыск», «Эпидемия» и получил популярность благодаря ролям в таких популярных сериалах, как «Глухарь» и «Метод».