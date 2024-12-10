Общество

Правительство объявило о готовности поддержать законопроект о спецсчетах для иноагентов

Правительство готово поддержать законопроект о специальных рублевых счетах для иноагентов от результатов их интеллектуальной деятельности, об этом сообщается в проекте отзыва кабмина, который подготовил Минюст. В документе отмечается, что инициатива направлена на совершенствование сферы деятельности иностранных агентов.

Госдума приняла законопроект в первом чтении в ноябре 2024 года. Его авторами выступили более 400 депутатов. В пояснительной записке говорится, что иностранный агент будет обязан открыть специальный счет для перечисления туда вознаграждения за интеллектуальную собственность. Если же он этого не сделает, то обязанность перейдет на лицо, перечисляющее средства. Деньги с таких счетов могут быть перечислены в бюджет страны по решению суда или «в иных случаях, установленных правительством». Распоряжаться средствами иноагенты смогут только после снятия этого статуса.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что ко второму чтению готовятся дополнительные нормы, касающиеся зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов, пишут «Известия».

Введение статуса «иностранного агента» и регулирование их деятельности стало одним из элементов системы защиты информационного суверенитета России, подчеркнул Немкин. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее отмечал, что такая инициатива исключит возможность для иноагентов спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).