Новый год в «Гельдте», или С легким паром

Скоро наступит Новый год, и любители бани уже спешат забронировать места в банном комплексе, ведь «Гельдт» стал синонимом праздника для многих горожан и туристов, которые приезжают сюда, чтобы отдохнуть и насладиться атмосферой.
В новогодние праздники банный комплекс работает по особому расписанию, чтобы все желающие успели насладиться отдыхом. Вот как будет выглядеть расписание бани на новогодние праздники:
Кроме бани, в комплексе «Гельдт» можно забронировать гостевые комнаты, чтобы отпраздновать семейное торжество, корпоратив или просто отдохнуть компанией.
Подробнее о формате отдыха в гостевых мы рассказывали здесь:
Спешите забронировать баню: 33-17-05.
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