Общество

Новый год в «Гельдте», или С легким паром

Скоро наступит Новый год, и любители бани уже спешат забронировать места в банном комплексе, ведь «Гельдт» стал синонимом праздника для многих горожан и туристов, которые приезжают сюда, чтобы отдохнуть и насладиться атмосферой.

В новогодние праздники банный комплекс работает по особому расписанию, чтобы все желающие успели насладиться отдыхом. Вот как будет выглядеть расписание бани на новогодние праздники:

30, 31 декабря мужской день с 12:00 до 22:00,

1 января – выходной,

2, 3 января мужской день с 12:00 до 22:00,

4 января женский день с 12:00 до 22:00,

5,6,7 января мужской день с 12:00 до 22:00,

8 января женский день с 12:00 до 22:00.

Кроме бани, в комплексе «Гельдт» можно забронировать гостевые комнаты, чтобы отпраздновать семейное торжество, корпоратив или просто отдохнуть компанией.

Подробнее о формате отдыха в гостевых мы рассказывали здесь:

Спешите забронировать баню: 33-17-05.

Подробнее о ценах и услугах на сайте.

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