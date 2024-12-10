Общество

Интерактивы ко Дню Конституции организуют в Острове

На базе центра культуры в Острове 12 декабря будет проводиться интерактив, посвященный Дню Конституции, поделился депутат Псковского областного Собрания депутатов, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Конституция - это самый главный документ в государстве. Поэтому мы сами себе отвечаем на вопрос, насколько важен этот праздник и сама Конституция. Естественно, важна. Так и должно быть. Она - основополагающий документ для всех нас, для жизни и для страны в целом, для реализации всех прав и свобод как граждан, так и самой нашей страны», - подчеркнул Андрей Михайлов.

Также депутат рассказал о планах на этот день.

«Массовых мероприятий не будет, а с ребятами будет проводиться интерактив на базе центра культуры и в библиотеке. Игра, квесты, вопрос-ответ. Мое участие в них будет зависеть от ситуации на основной работе», - отметил Андрей Михайлов.