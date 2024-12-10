Общество

Валентина Понизовская: Зарплата муниципальных служащих увеличится до 46-49 тысяч рублей

Средняя заработная плата муниципальных служащих в 2025 году составит 46-49 тысяч рублей. Об этом в эфире «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник» сообщила руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская.

«Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже подписал распоряжение, что с 2025 года будет увеличена заработная плата муниципальных служащих муниципальных округов, что очень радует. У нас действительно большая кадровая проблема, поэтому хочется, чтобы работники, муниципальные служащие, получали достойную зарплату за свой непростой труд», — отметила она.

Валентина Понизовская пояснила, что муниципальные округа были разделены на две группы в зависимости от уровня средней заработной платы: «Первая группа — средняя заработная плата будет 49 тысяч рублей, вторая группа — 46 тысяч рублей».

По словам гостьи студии, на текущий момент средняя заработная плата муниципальных служащих составляет 33–34 тысячи рублей.