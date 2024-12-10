Общество

Вопрос установки сотовой вышки в Пыталовском округе поднял Виктор Остренко

Вопрос установки вышки сотовой связи в Пыталовском муниципальном округе рассмотрят в профильном комитете областного правительства. К такому решению пришли депутаты Псковского областного Собрания на согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«В Пыталовском муниципальном округе сейчас проведена большая работа по установке ретрансляторов сотовой связи, которые обеспечивают устойчивую связь для населения приграничных территорий. Но деревня Носово оказалась в так называемой мертвой зоне. В связи с этим прошу обратить внимание», - выступил с инициативой вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в ответ заявил, что данный вопрос нужно проработать с профильным комитетом. «А если будет необходимо, то обратиться в правительство с законодательной инициативой по определению правил установки вышек сотовой связи», - уточнил он.