Общество

В Пскове обсудили развитие дополнительного образования для одарённых детей

В Общественной палате Псковской области 11 декабря прошёл круглый стол на тему: «Одарённые дети Псковщины. Реализация Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Псковской области, I этап (2022-2024 годы)». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила директор Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова Зинаида Иванова.

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты, представители комитетов по образованию и культуре, руководители и специалисты учреждений дополнительного образования, а также директор Псковской областной филармонии и заведующая центром непрерывного образования Псковского колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

Основной темой обсуждения стало налаживание информационного обмена и выработка новых технологий взаимодействия между учреждениями, работающими с одарёнными детьми. «Мы отметили важность межведомственного и межуровневого сотрудничества в рамках национальных проектов России, таких как «Культура», «Образование», «Семья», «Дети» и «Молодёжь», — подчеркнула Зинаида Иванова.

Участники круглого стола акцентировали внимание на необходимости обмена опытом и лучшими практиками работы с талантливыми детьми. «Мы обсудили разработку новых подходов и технологий взаимодействия между различными учреждениями дополнительного образования, что поможет создать эффективную систему поддержки и развития талантов среди молодёжи Псковской области», — добавила Зинаида Иванова, подводя итоги мероприятия.