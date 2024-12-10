Общество

Алексей Севастьянов: Конституция — это важнейший документ

Россия — страна, которая живет по Конституции, это важнейший документ, заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

«Конституция — это важнейший документ. Мы — страна, которая живет по Конституции, каждый гражданин отдал свой голос за Конституцию. Это главное, это говорит о том, что мы живем в правовом государстве. Этим надо гордится и ценить», - подчеркнул депутат.

Алексей Севастьянов отметил, что в рабочий день 12 декабря «в душе у него праздник».