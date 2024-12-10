Общество

Центр дневного пребывания для особых детей открыли в Великих Луках

Центр дневного пребывания открылся на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Великих Луках в среду, 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии из социальных сетей уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

С открытием центра родителей и детей поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «За годы существования реабилитационного центра сложился дружный, творческий коллектив высококвалифицированных специалистов, преданных душой своему делу. Под руководством директора учреждения Маргариты Слотиной и активном взаимодействии с родительским сообществом внедряются новые инновационные технологии реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание центра пребывания позволит не только получать востребованные услуги детям, но и предоставит возможность родителям уделить внимание себе лично, способствовать укреплению семейных взаимоотношений», — зачитала приветственный адрес первого вице-губернатора председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

С ребятами от 8 до 12 лет будут работать логопеды, дефектологи, специалисты по реабилитации. Также их ждут разнообразные досуговые и оздоровительные мероприятия в уютных классах и современном сенсорно-динамическом зале. Родителям предоставят психологическую поддержку, консультации по обустройству домашнего пространства для ребенка с инвалидностью. В центре организуют две группы — утром и днем. В это время дети будут находиться под присмотром специалистов, а родители смогут заняться своими делами.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила за помощь в открытии властей Псковской области и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Добавим, это пространство стало 34-м центром дневного пребывания для детей с инвалидностью в России. Открытие стало возможным благодаря участию региона в пилотной программе уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и поддержке правительства Псковской области.