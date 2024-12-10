Общество

Порядок индексации пенсий работающих пенсионеров объяснили в Социальном фонде

Начиная со следующего года Социальный фонд России начнет индексировать размер пенсий работающим пенсионерам. Это значит, что повышение будет обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них оплачиваемой работы. Однако рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился, сообщается на портале Социального фонда России.

Согласно изменениям, подписанным президентом в этом году, пенсии работающих пенсионеров теперь подлежат индексации наравне с выплатами неработающих. До настоящего времени получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. Теперь все пенсии Соцфонд будет индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности.

Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации.

Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером. Поясним на примере. Допустим, работающий пенсионер получает сейчас 19 527,94 рублей в месяц. А будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубль. Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 36 351,59 рубль (то есть с учетом всех индексаций). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 2 653,11 рубля в месяц (7,3% от 36 351,59 рубля). Итого на руки он будет получать 22 181,05 рублей (19 527,94 тысяч + 2 653,11 рубля). Таким образом, пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год.

Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год, он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы. Иными словами, повышение выплат гарантировано всем, но только оставившие трудовую деятельность получат еще и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности.

Индексация с нового года планируется на уровне 7,3%. Однако правительство сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше указанного коэффициента.

Возобновление индексации для работающих пенсионеров затрагивает страховую пенсию и распространяется на все ее виды, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Другие пенсионные выплаты и социальные пособия работающим пенсионерам продолжат индексироваться в следующем году так же, как и раньше. Это относится к таким видам обеспечения, как государственные и социальные пенсии, накопительная пенсия и ежемесячная денежная выплата, которая является одной из самых распространенных социальных льгот для пенсионеров. Все перечисленные выплаты не переставали индексироваться работающим пенсионерам в прошлые годы.

Помимо этого, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится августовское повышение выплат. Его Соцфонд проводит ежегодно в результате поступления на формирование пенсии новых страховых взносов работодателей за пенсионеров, осуществляющих работу.