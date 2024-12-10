Общество

Александр Борисов стал автором законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида

В первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект об увековечении памяти мирных жителей, пострадавших от геноцида во времена Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия», одним из авторов инициативы является руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов.

Документ определяет порядок захоронения и перезахоронения останков погибших, обустройства мемориалов, проведения памятных мероприятий и полномочия регионов в работе с поисковиками. Законопроект впервые закрепляет понятие «геноцид советского народа», а также предлагает законодательно санкционировать поиски останков мирных граждан, пострадавших от геноцида.

Эти поправки активно обсуждаются на местах. Предложения из регионов лягут в основу поправок ко второму чтению.

Документ необходим для решения вопросов, связанных с увековечиванием памяти советского народа, подчеркнула зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко («Единая Россия») на пленарном заседании.

«Сейчас поисковая деятельность в отношении останков мирных граждан законодательно не санкционирована. Поисковиков даже могут привлечь к уголовной ответственности. Не вводится мораторий на строительные земляные работы в случае, если найдены останки мирных граждан, в отличие, например, от случаев, когда находят останки защитников Отечества. Нет чёткого распределения полномочий в этой сфере между органами власти, нет федерального координирующего органа», – отметила она.

По её словам, сейчас в целом отсутствует информация, сколько таких захоронений и памятных мест находятся на территории страны, потому что не ведётся централизованный учёт, нет обязательства проводить паспортизацию.

«Мы закрепляем форму увековечивания памяти жертв геноцида советского народа, определяем порядок захоронения и перезахоронения останков. Иными словами, устанавливаем правовую основу для того, чтобы память о всех невинно пострадавших мирных гражданах сохранилась навсегда», – подчеркнула она.

В основе законопроекта – 25 судебных решений, принятых в России, о признании преступлений нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны геноцидом.

«Судами уже установлено, что от геноцида пострадали более 7 миллионов невинных человек. Но это не окончательная цифра, потому что суды ещё продолжаются. При этом в ряде стран вновь возрождаются идеи неонацизма и геноцида. Мы не должны этого допустить ради правды о нашей истории, ради безопасности будущих поколений», – резюмировала Ольга Занко.