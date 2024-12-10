Общество

НКО смогут подтверждать подлинность страниц в соцсетях

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который позволит подтвердить подлинность страниц НКО «знаком качества» через Госуслуги, сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Они получат визуальное обозначение. Поручение разработать документ дал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

«Мы живём в эпоху цифровых технологий, и с каждым днём количество случаев мошенничества в социальных сетях растёт. Нередки случаи, когда злоумышленники пользуются честным именем некоммерческих организаций, создавая их фейковые страницы для сбора денег под видом настоящих аккаунтов. Увеличивается количество рассылок сообщений от мошенников с призывом участвовать в ненастоящих благотворительных программах, обманывающих доброжелательных граждан. Наша задача — защитить добросовестные некоммерческие организации и граждан», - пояснила автор инициативы, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Для благотворительных фондов создание официальных страниц НКО в соцсетях через Госуслуги станет обязанностью. Перечень таких соцсетей будет определять правительство.