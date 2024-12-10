Общество

Условия содержания осуждённых проверили в колонии в псковском селе Середка

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова и начальника ИК-4 Тимура Курдюкова исправительную колонию, расположенную в селе Середка Псковского района, посетили заместитель прокурора области Алексей Попов, председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков, представители областной прокуратуры и прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, члены ОНК. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Главной целью визита стала проверка соблюдения прав и законных интересов осуждённых, а также условий их содержания. Проверяющие посетили различные объекты учреждения, включая жилую зону, отряд строгих условий, ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, карантинное отделение и другие.

Во время обхода представители прокуратуры и общественности провели личные приёмы и беседы с осуждёнными, чтобы выяснить, есть ли у них жалобы на материально-бытовые условия, трудоустройство, медицинское обеспечение или качество приготовления пищи.

В завершение визита состоялось подведение итогов, в ходе которого Алексей Попов указал на неукоснительное соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в части создания надлежащих условий отбывания наказания и обеспечения прав и законных интересов осужденных. Стороны обсудили актуальные вопросы и выработали решения по устранению имеющихся недостатков.