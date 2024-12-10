Общество

«Краски города»: О полезных перекусах, здоровье на работе и модных трендах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию второго выпуска новой программы «Краски города», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 декабря.

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в новом проекте «Краски города» с королевой красоты Ириной Волковой. Победительница конкурса красоты «Мисс-Псков-2024» поможет спланировать культурные выходные, даст советы по сохранению здоровья на работе, а гостья программы - стилист Елизавета Федосеева - расскажет о модных трендах.

В новом выпуске: о профилактике простудных заболеваний, правильной организации рабочего пространства, регулярных перерывах, растяжке и здоровых перекусах, а также о трендах и модных цветах сезона.

Повтор выпуска в 18.37.