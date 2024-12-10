Общество

Новоржевская средняя школа отметила 210-летие

Новоржевская средняя школа отметила 210-летнюю годовщину 13 декабря.

Фотографии: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

С днем рождения учреждение образования поздравил депутат Псковского областного Собрания, глава фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Сердечно поздравляю педагогический, ученический и родительский коллективы одного из старейших образовательных учреждений округа №9 и нашей области с юбилеем!» - выразил поздравления депутат на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Также он передал адресные поздравления директору школы.

«Уважаемая Валентина Анатольевна! Примите пожелания долголетия и процветания вашему образовательному учреждению! Не понаслышке знаю, как нелегок педагогический труд. Но в награду за него – успехи ваших учеников. Тысячи жителей Новоржевской земли получили старт в жизнь в родной школе. Талант ваших коллег-педагогов, их терпение и труд вызывают уважение! Успехов на благо ваших учеников!» - написал Армен Мнацаканян.

Депутат, в том числе, обратился к главе Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой с надеждой на дальнейшее сотрудничество.

«Уважаемая Любовь Мироновна! Знаю, как искренне вы помогаете новоржевской школе, делая всё возможное для улучшения материально-технической базы учреждения. Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Уверен, общими усилиями мы сможем достигнуть положительных результатов», - заключил Армен Мнацаканян.