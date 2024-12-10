Общество

«Ростелеком» фиксирует цены для абонентов Псковской области в новом тарифе «Навсегда»

«Ростелеком» запустил специальную акцию «Навсегда»: клиенты могут подключить все нужные для дома и семьи цифровые услуги по фиксированной цене — тарифы на них не будут повышаться никогда. В условиях, когда вокруг всё меняется, включая ценники в магазинах, тарифы по новой акции «Ростелекома» будут «Навсегда» радовать своей стабильностью.

Подключая удобные и безопасные сервисы домашнего интернета, мобильной связи, IPTV и онлайн-кинотеатра Wink.ru, клиенты могут быть долгосрочно уверены, что размер абонентской платы не изменится.

Акция «Навсегда» распространяется на домашний интернет (тариф «Технологии доступа. Навсегда»), пакет с домашним интернетом и мобильной связью (тариф «Технологии общения. Навсегда»), пакет с домашним интернетом, ТВ и онлайн-кинотеатром Wink.ru (тариф «Технологии развлечения. Навсегда»), а также пакет с домашним интернетом, ТВ, онлайн-кинотеатром и мобильной связью (тариф «Технологии выгоды. Навсегда»). Дополнительные услуги, опции и сервисы, а также оборудование оплачиваются по базовым тарифам.

«В условиях современного рынка ключевым фактором для формирования доверительных отношений между компанией и клиентами является стабильность тарифов на услуги. Фиксированные ставки на основные услуги дают нашим абонентам возможность уверенно планировать свои расходы и осознавать долгосрочные преимущества цифровых технологий. Мы стремимся предоставить высокое качество и надежность, и именно прозрачность тарифов способствует достижению этой цели», - сказал директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Андрей Зуев.

Стоимость пакета услуг в линейке «Навсегда» фиксируется для новых абонентов при подключении до 15 февраля 2025 года. Оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» до 31 января 2025 года, там же доступны полные условия акции. Точный размер тарифов зависит от количества выбранных услуг и города подключения.

Реклама: ПАО «Ростелеком». ИНН: 7707049388. Erid: Kra23k6VB