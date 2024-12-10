Общество

Жителям Пскова посоветовали приложения для эффективного обучения онлайн

С началом учебного и делового сезона жители Псковской области начали более активно использовать обучающие интернет-платформы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, интерес к образовательным ресурсам увеличился на 36%. Этот рост был зафиксирован аналитиками МегаФона, которые изучили анонимный пользовательский трафик на 30 специализированных интернет-ресурсах.

Фото здесь и далее: МегаФон

Эксперт по мобильным технологиям Иван Кущ представил жителям региона подборку полезных приложений, которые могут упростить и ускорить процесс обучения. Список составили на основе опросов студентов и преподавателей вузов, разделив на пять пунктов.

Конспекты. Вместо традиционных конспектов всё чаще используются аудиозаписи лекций, которые затем преобразуются в текст. Тут помогут «Голосовой блокнот», Google Keep, Заметки от Apple, Transkriptor, Otter и Speechnotes. Фокусировка внимания. Приложение Plantie помогает сосредоточиться на выполнении задач, позволяя пользователям выращивать виртуальный фрукт. Это является отличной мотивацией не отвлекаться на социальные сети. Экзамены и зачёты. Подготовка к экзаменам или контрольным становится проще с приложением Quizlet. Оно позволяет создавать карточки и учебные модули, а также находить и использовать шпаргалки, созданные другими пользователями. Планировщики. Программы-планировщики очень важны в образовательном процессе. Например, Tappsk и ToDoist, которые помогают составлять списки задач, распределять время между учёбой и отдыхом, а также устанавливать уведомления. Переводчики. Наиболее популярными и точными переводчиками сейчас считаются Google Translate, Яндекс Переводчик, Glosbe и ChatGPT. Также существуют гибридные приложения, которые не только переводят, но и помогают в изучении языка, например, Redict.

По данным МегаФона, в Псковской области наибольший рост трафика наблюдался в сфере подготовки IT-специалистов — он увеличился более чем в 2 раза. В 1,7 раза возрос интерес к психологии, на 28% — к изучению иностранных языков. Наиболее активно жители региона обучались в онлайн-формате во вторник и среду, а вот в выходные дни активность значительно снижалась.

«Не бойтесь пробовать себя в разных направлениях, ведь пока другие ничего не делают, вы становитесь лучше всех. Отмечу, что в наше время важны не столько предметные умения, сколько беспредметные знания – универсальные навыки и глобальные компетенции, а именно работа в команде, умение договариваться, адаптивность и быстрая обучаемость», - такие рекомендацию по тому, как сделать обучение более эффективным, дала финалист конкурса «Учитель года» преподаватель русского языка и литературы Ольга Грехова.