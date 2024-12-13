Общество

33% псковичей в новогоднюю ночь включат голубые огоньки только для фона - опрос

Каждый десятый пскович будет смотреть в новогоднюю ночь голубой огонек, а каждый третий включит канал с его трансляцией для фона. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Телевизоры и ПК 43% псковичей в новогоднюю ночь будут транслировать музыкально-развлекательные шоу: каждый десятый будет смотреть голубые огоньки, а каждый третий (33%) — включит их для фона.

Женщины чаще мужчин включат новогодние огоньки для фона (36% против 31%). Поклонников подобных телепередач чуть больше среди людей старшего возраста — в фоновом режиме телевизор с новогодним шоу будет работать практически у каждого второго псковича в возрасте от 45 лет и лишь у каждого третьего из тех, кто моложе. Меньший интерес новогодние музыкальные передачи вызывают у бездетных псковичей, чем у горожан с детьми.

Кого хотят видеть в телевизоре: в списке желанных артистов немало известных исполнителей (упоминался Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Наташа Королева, Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита),

молодые звезды (Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти) и исполнители, в основном известных публике по шоу «Голос» (Дина Зарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева, Валентина Бирюкова).

47% псковичей не будут смотреть музыкально-развлекательные шоу в ночь с 31 декабря на 1 января.