Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области 16 декабря

Сильный и мокрый снег ожидается по Псковской области 16 декабря с 7 до 10 часов утра и в первой половине дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС России по Псковской области.
Сообщение о неблагоприятном явлении поступило в МЧС России по Псковской области сегодня днём, 15 сентября, от Псковского гидрометцентра - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
При сильном снегопаде рекомендуется:
Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач и при необходимости обращайтесь в службу спасения.