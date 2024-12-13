Общество

Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области 16 декабря

Сильный и мокрый снег ожидается по Псковской области 16 декабря с 7 до 10 часов утра и в первой половине дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС России по Псковской области.

Сообщение о неблагоприятном явлении поступило в МЧС России по Псковской области сегодня днём, 15 сентября, от Псковского гидрометцентра - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При сильном снегопаде рекомендуется:

воздержиться от поездок по городу на личном автотранспорте;

приготовьтесь к отключению электроэнергии, закрыть газовые краны;

машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев;

находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.Закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач и при необходимости обращайтесь в службу спасения.