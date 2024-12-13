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Общество

Эксперт рассказал, как безопасно запускать фейерверки

15.12.2024 17:00|ПсковКомментариев: 1

Чтобы праздник не омрачился несчастным случаем после запуска фейерверка, их нужно правильно выбрать, безопасно хранить и запускать с соблюдением инструкции, рассказал заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

«Покупать пиротехнические изделия стоит только в проверенных местах, в специально оборудованных павильонах. При покупке нужно обратить внимание на внешний вид этого изделия, чтобы не было повреждений, трещин, убедиться в целостности самой оболочки и так далее. В обязательном порядке проверьте срок годности и наличие инструкции о применении», − советует Сергей Щетинин.

Он добавил, что в помещении хранить пиротехнику не желательно.

«Если есть возможность, лучше оставить на улице, если вы живете, например, в частном доме. Если проживаете в квартире, то, безусловно, лучший вариант – на лестничной площадке или, как минимум, на балконе, то есть там, где нет доступа маленьким детям», − предлагает Сергей Щетинин.

При использовании пиротехники ни в коем случае нельзя нарушать те правила и инструкции, которые прилагаются к изделию, пишет радио Sputnik.

«Основные правила для всех простые. Самое главное – не направлять эти изделия в сторону человека. Если вы используете довольно сильные фейерверки, предположим второго или третьего класса, то на улице до ближайших зданий или сооружений должно быть не менее 20-50 метров. Нельзя запускать там, где над вами проходят линии электропередач. Также фейерверки нельзя запускать внутри домовых коробок, так называемых, где дома расположены на близком расстоянии. Запрещено использовать пиротехнические изделия на территории заповедников, заказников и так далее. Внимательно отнеситесь к закреплению фейерверков, которые, как правило, бывают в таких коробках или бочоночках − убедитесь, что изделие прочно закреплено в снегу. Ну и по возможности постараться не использовать пиротехнические средства в состоянии сильного алкогольного опьянения, а детей при запуске держать подальше от фейерверков», − предупреждает Сергей Щетинин.

Если вы зажгли фитиль, он загорелся, но сам фейерверк не сработал, то не стоит сразу приближаться к нему и выяснять в чем дело. Нужно выждать небольшое время, как минимум 5-10 минут, чтобы фейерверк отстоялся, и только потом к нему приближаться, добавил в заключении заслуженный спасатель России.

Напомним, что недавно губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил во время Прямой линии, что в Новогоднюю ночь псковичам будет разрешено запускать салюты. 

 

Теги: #фейерверк
Источник: Псковская Лента Новостей
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