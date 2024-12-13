Усиление ветра ожидается в Псковской области 16 декабря

Усиление южного и юго-западного ветра ожидается на территории Псковской области начиная с 9-12 часов. Во второй половине дня ветер будет дуть с переходом к западному и северо-западному направлению. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
Предупреждение о неблагоприятном явлении поступило в МЧС сегодня, 15 декабря, от Псковского гидрометцентра - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». При сильном ветре рекомендуется:
- Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закрыть окна;
- Машину поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).