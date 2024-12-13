Общество

Усиление ветра ожидается в Псковской области 16 декабря

Усиление южного и юго-западного ветра ожидается на территории Псковской области начиная с 9-12 часов. Во второй половине дня ветер будет дуть с переходом к западному и северо-западному направлению. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Предупреждение о неблагоприятном явлении поступило в МЧС сегодня, 15 декабря, от Псковского гидрометцентра - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». При сильном ветре рекомендуется: