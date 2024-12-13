Общество

Россиянам рассказали, как долго они будут отдыхать в новогодние каникулы

Жители России будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно, напомнила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

«Новогодние праздники 2024-2025 годов в России займут 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно», — сказала Лопатина.

Она отметила, что выходной день с субботы, 4 января, переносится на 2 мая, а с воскресенья, 5 января, — на 31 декабря 2025 года, поскольку они уже являются выходными.

Понедельник, 30 декабря, будет выходным, потому что рабочий день с этой даты переносится на субботу, 28 декабря, — из-за этого каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной, пишет РИА Новости. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.