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Общество

Запрет принимать в школы не говорящих по-русски детей поддерживают 67% псковичей — опрос

16.12.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Противников зачисления в школы не знающих русского языка детей мигрантов больше всего среди псковичей, у которых есть дети-школьники. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. 67% жителей Пскова поддерживают инициативу: «Пусть учат язык и знают наши традиции»; «Для таких деток нужно открывать другие школы».

Чаще в пользу запрета высказывались мужчины (68% против 65% среди женщин). 3 из 4 горожан в возрасте от 35 лет считают, что дети мигрантов должны выучить русский язык еще до того, как пойдут в школу. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем больше среди них сторонников запрета. Еще более категоричны родители школьников: 82% из них против приема не говорящих по-русски детей мигрантов в школы.

12% псковичей не поддерживают законопроект: «Школа на то и школа, чтобы обучать детей, а не разделять по национальному признаку»; «Если дети мигрантов не будут ходить в школу, то они в будущем могут стать преступниками». Есть и предложения для решения проблемы: «Следует организовать специальные классы/группы для помощи этим детям».

Теги: #опрос #школа #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 24 человека
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