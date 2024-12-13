Общество

Перед праздниками в России вырос спрос на нянь – аналитики

На сегодняшний день запрос россиян на услуги нянь для детей растет. В среднем по России спрос вырос на 11% по сравнению с ноябрём 2023 года. Предложение за тот же период увеличилось на 16%. По данным Авито Услуг, средняя стоимость работы няни в России – 400 рублей в час, хотя в зависимости от опыта работы специалиста, региона и перечня услуг цена за один час работы специалиста может варьироваться.

Чаще всего нянь для своих детей ищут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Казани. Самый большой за год рост спроса в Барнауле (+46%), Ижевске (+45%), Калининграде (+41%), Мурманске (+39%) и Красноярске (+37%).

Больше всего нянь предлагают свои услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Дальневосточном федеральном округе и Сочи. Самый большой рост предложения по сравнению с прошлым годом в Барнауле (+62%), Коми (+36%), Ставрополе и Приморском крае (+32% в каждом), Нижнем Новгороде и Забайкальском крае (+31% в каждом).

Дороже всего няни обойдутся в Москве: 600 рублей/час. В Сочи и Санкт-Петербурге средняя цена за час начинается от 500 рублей. Дешевле всего час под присмотром няни будет стоить в Саратове, Ставрополе, Ульяновске, Астрахани и Кирове, стоимость начинается от 250 рублей, сообщили в пресс-службе Авито Услуг.