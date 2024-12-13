Общество

Медаль за 50-летие совместной жизни вручили 25 парам в Пскове

В рамках Года семьи в Пскове прошла торжественная церемония награждения семейных пар, отметивших 50-летие совместной жизни. Мероприятие состоялось 16 декабря в музыкальной школе №1, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и дале: Анна Тягунова / ПЛН

Глава Пскова Борис Елкин вручил медаль «50 лет совместной жизни» 25 парам.

На мероприятии для семейных пар выступил дуэт баянистов детской музыкальной школы №4 с произведениями Джорджа Ширинга «Колыбельная страны птиц» и Михаила Товпеко «Бравые солдаты», а также другие артисты.

Медаль получили: