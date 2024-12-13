«Постскриптум»: Партийные съезды, финишная прямая принятия бюджета и продолжение муниципальной реформы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 декабря.
Основные темы, которые обсудили ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Партийные съезды провели ЛДПР и «Единая Россия».
- Финишная прямая принятия бюджета области: в четверг будет бюджетное послание, согласительная комиссия отработала.
- Полное окружение: 11 муниципалитетов Псковской области объявили о решении преобразоваться в округа.
- Возможно ли отключать неплательщиков от жилищно-коммунальных услуг?
- Сирийская катастрофа: надо ли России участвовать в поддержке авторитарных режимов?
Подробно о политике поговорили с нашим политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.