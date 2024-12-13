Общество

Более 66% респондентов ПЛН призывают вернуться к советскому стандарту в школах

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей считают нагрузку на сегодняшних школьников чрезмерной, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 305 человек.

66,6% опрошенных, отвечая на вопрос о необходимости снижения нагрузки на школьников, заявили, что стоит вернуться к советским стандартам обучения.

13,1% респондентов считают, что необходимо убрать последние нововведения в образовании, чтобы снизить нагрузку.

5,9% опрошенных псковичей хотят, чтобы школьникам уменьшили количество домашних заданий.

5,3% респондентов ПЛН считают, что у школьников нет времени ни на хобби, ни на отдых, и призывают снизить нагрузку.

3,9% участников опроса не интересуются данной темой.

2,6% набрали два варианта ответа. Одни считают, что нагрузка разумная, а раньше она была еще выше; другие, что школьники много времени проводят в гаджетах, поэтому нагрузку стоит, наоборот, увеличить.

Более 66% опрошенных псковичей считают, что необходимо вернуть советские стандарты в образовании. Их можно понять. Среднее образование тех лет было на очень высоком, серьезном уровне, раз его до сих пор не смогли окончательно доломать множеством абсурдных реформ и нововведений. К слову о нововведениях, 13% убеждены, что нагрузка увеличивается именно из-за них: разговоры о важном, семьеведение вряд ли облегчают будни подростков. 5,9% респондентов уверены в том, что сейчас в школе очень много домашних заданий. Зачастую у некоторых родителей складывается мнение, что дети в школу ходят только за тем, чтобы получить домашнее задание, а дома уже донимать родителей или изучать что-то самостоятельно. Качество таких знаний, скорее всего, оставляет желать лучшего. Из этого тезиса плавно вытекает мнение другой группы респондентов, которые считают, что у школьников мало времени остается на себя: на хобби, отдых и прочие увлечения. Спорный вопрос. Недавняя победа киберспортивной команды Team Spirit на чемпионате мира по Counter-Strike 2 прямое тому доказательство. В составе команды есть участник, который несмотря на большое количество времени, проведенного на тренировках, окончил школу с золотой медалью. Всегда в наших опросах есть те, кого данный вопрос не интересует. Вероятно, это связано с отсутствием (пока) детей школьного возраста. Поровну баллов набрали две группы респондентов. Одни считают, что раньше учились еще больше, лучше, быстрее, выше, сильнее, и вообще трава была зеленее, а мы тут просто ничего не понимаем и обленились. Другие перекладывают вину на гаджеты, мол школьники только в них и сидят, а нагрузку, в связи с этим, надо еще больше увеличить.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?