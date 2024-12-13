Общество

Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове опубликовал новогоднее расписание работы

Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове подготовил расписание работы на праздничные дни. Об этом сообщили в сообществе парка в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Волшебная гора» / «ВКонтакте»

С 20 декабря по 28 декабря парк будет работать по графику:

Понедельник, вторник - выходные дни;

Среда - пятница: с 14:00 до 20:00;

Суббота, воскресенье: с 12:00 до 21:00.

С 29 декабря по 8 января 2025 года каждый день парк будет открыт с 12:00 до 21:00. Специальный график работы при этом предусмотрен в следующие дни:

31 декабря - с 12:00 до 19:00 и с 00:30 ~ 04:00;

1 января 2025 года - с 15:00 до 21:00.

Также в парке «Волшебная гора» появилась новая новогодняя инсталляция — конек. Ранее территорию парка украсила новогодняя ель.