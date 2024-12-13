Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове опубликовал новогоднее расписание работы

Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове подготовил расписание работы на праздничные дни. Об этом сообщили в сообществе парка в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Волшебная гора» / «ВКонтакте»
С 20 декабря по 28 декабря парк будет работать по графику:
С 29 декабря по 8 января 2025 года каждый день парк будет открыт с 12:00 до 21:00. Специальный график работы при этом предусмотрен в следующие дни:
Также в парке «Волшебная гора» появилась новая новогодняя инсталляция — конек. Ранее территорию парка украсила новогодняя ель.