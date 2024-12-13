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Самую большую зарплату в Пскове предлагают менеджерам по продажам IT-услуг — аналитики

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 14 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые интересные предложения декабря в Пскове.

В Пскове в декабре самая высокая зарплата предлагается менеджеру по продажам IT-услуг — от 250 000 рублей в месяц с возможностью удаленной работы. Требуется опыт в продажах IT-продуктов, умение работать с крупными клиентами и технический бэкграунд. Компания предлагает официальное оформление, гибкий график, корпоративную связь, оплачиваемое обучение и высокий совокупный доход.

На втором месте — вакансия заместителя главного врача по клинико-экспертной работе с зарплатой от 120 000 рублей в месяц. Требуется высшее образование и опыт работы от 1 года. Основные обязанности включают организацию работы поликлиники, руководство врачебным персоналом и экспертизу медицинской помощи.

Третья строчку занимает вакансия территориального менеджера по продажам с зарплатой от 82 000 рублей в месяц. Требуется опыт работы от 1 года и знание инструментов управления продажами. Основные обязанности включают выполнение плана продаж, подбор и обучение команды агентов, а также контроль выплат заработной платы.

Также среди наиболее привлекательных предложений декабря значится вакансия менеджера по продажам логистических услуг с зарплатой от 80 000 рублей в месяц. Требуется опыт работы от 3 лет, навыки поиска и привлечения клиентов, заключение договоров, и ведение отчетности. Компания предоставляет возможности карьерного роста и корпоративное обучение.

Замыкает пятерку топовых предложений декабря вакансия менеджера по работе с юридическими лицами с зарплатой от 80 000 рублей в месяц. В обязанности входит консультирование клиентов, холодные и тёплые звонки, продажа банковских продуктов и развитие клиентского портфеля. Работодатель предлагает достойный доход, пятидневную рабочую неделю, ДМС, обучение за счёт компании и карьерный рост.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в декабре — предложения в сфере транспорта, медицины, строительства, производства, ИТ, финансов.

Среди наиболее интересных предложений в Петрозаводске, Твери, Сочи, Орле, Нижнем Тагиле, Тамбове, Пскове — вакансии врачей.