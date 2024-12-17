Общество

Почему в России нет успешных альтернатив Telegram, рассказал эксперт

Одним из наиболее известных мессенджеров на сегодняшний день является Telegram, однако в России практически не существует собственного аналогичного продукта, способного составить ему конкуренцию. В чем причина, помог разобраться Игорь Соломин, советник президента АНО «Центр социальных, креативных и законотворческих проектов "Инициатива"».

Создание успешного мессенджера требует значительных финансовых ресурсов на стадии разработки и маркетинга. В России существует сложная экономическая среда, не всегда располагающая к стартапам. Многие IT-компании сталкиваются с недостатком инвестиций и государственных субсидий, что сказывается на их способности разработать аналогичные приложения, которые могут конкурировать с уже существующими продуктами на рынке, отметил эксперт.

Помимо экономических условий, Игорь Соломин обозначил следующую проблему: «В свое время стал популярным тезис "зачем тратить деньги на разработку, если можно купить готовое?"». Такая модель поведения логична с точки зрения бизнеса и позволяла России довольно спокойно существовать, живя по принципу «нефть в обмен на технологии».

«Однако в условиях конкуренции стран и кризиса институтов современного миропорядка, когда целую страну или группу стран можно просто «отключить от рубильника» по политическим причинам или в качестве элемента торговой войны, такое поведение становится вредным и даже вредительским», - считает советник Соломин.

Климат для бизнеса в России иногда оказывается неблагоприятным, особенно в IT-сфере. Жесткие правила регулирования и ограничительные меры могут создавать преграды для развития новых программных продуктов. Например, мессенджеры могут сталкиваться с необходимостью выполнять требования по хранению и обработке пользовательских данных, что может значительно усложнить процесс разработки.

Помимо этого, конкуренция в области мессенджеров подразумевает постоянные инновации и улучшение функциональности. В России не так много компаний, обладающих достаточным уровнем экспертизы и квалификации для разработки высококачественных приложений. Это приводит к тому, что отечественные мессенджеры могут не успевать за глобальными трендами, такими как функциональность, безопасность и пользовательский опыт, пишет RuNews24.ru.