Общество

Мобильный крематорий для сельхозживотных может появиться в Псковской области

В 2025 году в Псковской области продолжится укрепление материально-технической базы ветеринарной службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов.

В частности, по его словам, на следующий год запланирована покупка большого мобильного крематора на колесах. Дорогостоящая установка на базе грузового автомобиля будет предназначена для утилизации павших сельхозживотных. Подобного оборудования в Псковской области ранее не было.

«Также планируется проводить капитальные ремонты в лечебницах трёх-четырёх районов области, посмотрим, какое будет финансирование. Предварительно, объём работ будет не меньше, чем в этом году. Планов у нас много, укрепляемся», - добавил Валерий Удалов.

Он уточнил, что в 2025 году регион намерен продолжать реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» и плана мероприятий по профилактике заразных, в том числе особо опасных болезней животных на территории Псковской области на 2023-2028 годы, утверждённого губернатором Михаилом Ведерниковым. В этом году за счёт федерального и регионального финансирования была модернизирована ветслужба в ряде районов, в том числе Пушкиногорском, Опочецком и Великолукском.

Подробнее о проводимых ремонтах и оснащении можно будет почитать в материале ПЛН в ближайшее время.