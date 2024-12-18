Общество

Каждый четвертый пскович хочет сертификат в качестве подарка на Новый год — опрос

Желающих получить подарочный сертификат на Новый год в 3,5 раза больше, чем тех, кто собирается их дарить. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

8% псковичей намереваются дарить родным и близким подарочные сертификаты на Новый год, 68% — не рассматривают такой вариант, каждый четвертый (24%) пока не определился с форматом подарка.

Чаще выбирают для подарка сертификаты на покупку косметики, товаров для дома, бьюти-процедур, гаджетов и одежды, а также сертификаты маркетплейсов.

Желающих получить сертификат на Новый год в 3,5 раза больше, чем тех, кто собирается их дарить. Каждый четвертый пскович (26%) хотел бы получить такой подарок, причем женщины практически вдвое чаще мужчин (32% против 20% соответственно). Псковичи до 35 лет по сравнению с теми, кто старше, и сами чаще дарят сертификаты, и мечтают получить их в подарок на Новый год. Среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц больше всего планирующих дарить сертификаты (11%) и желающих получить такой подарок (32%).

Псковичи в большей степени были бы рады сертификатам магазинов косметики, салонов красоты, супермаркетов, магазинов одежды и бытовой техники.