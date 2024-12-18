«Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию

В осеннюю сессию «Единая Россия» продолжила укреплять статус и расширять господдержку бойцов спецоперации и их семей: всего по инициативе партии принято более 130 федеральных законов на эту тему. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».
Фото: «Единая Россия»
«Конкретно в эту сессию приняты наши инициативы о запрете взыскания исполнительского сбора в отношении участников СВО; о наделении статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне СВО; о возможности жилищной регистрации участников СВО по доверенности; о внеочередном праве на обеспечение жильём военнослужащих, имеющих ребёнка-инвалида, и другие», — рассказал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
По его словам, ещё одной приоритетной задачей партии была работа над федеральным бюджетом.
Руководитель фракции партии Владимир Васильев подчеркнул, что в осеннюю сессию Госдума вышла на системную работу, в которой главным критерием оценки становится результативность и консолидация всех фракций.
«"Единая Россия" смогла изыскать дополнительно 2 миллиарда рублей с тем, чтобы поддержать фонд "Защитники Отечества", укрепить его. В этом нас поддержали другие фракции. Также консолидированно поправками к бюджету мы поддержали такие общественные организации как "Женщины России", "Боевое братство", "Ассамблея народов России". Рассчитываем, что эти средства придут в начале 2025 года — первом квартале», — сказал глава думской фракции.
Всего в осеннюю сессию фракцией «Единой России» было внесено 100 законопроектов, из них законами стало 87. В том числе, принято 17 законов по поддержке участников СВО, внесённых по инициативе партии. Ещё 12 находятся на рассмотрении. Решены вопросы о расширении перечня лиц, которые могут быть признаны ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий; расширении трудовых прав (включая права членов семей тех, кто находится на фронте — ред.); защите жилищных прав, в том числе, для военнослужащих, и возможность в первоочередном порядке получать жильё либо соответствующую субсидию; освобождении от ряда платежей (в частности, госпошлины за совершение тех или иных государственно значимых и регистрационных действий).
В следующем году предстоит не менее напряжённая работа, подчеркнул Владимир Якушев.
Напомним, работу над бюджетом на 2025-2027 годы «Единая Россия» вела вместе с правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку — в соответствии с поручениямипрезидента.
Документ предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.
14 декабря «Единая Россия» провела XXII съезд партии в национальном центре «Россия». В нём приняли участие более 1000 делегатов со всей страны.
На съезде партия определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов, в состав которых вошли участники СВО. Также делегаты съезда приняли новое положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.