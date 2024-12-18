Общество

Губернатор и депутаты Собрания сняли шары с «Ёлки желаний» в областном правительстве

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов приняли участие в акции «Ёлка желаний-2024» 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Шары с желаниями детей с ели также сняли депутаты Псковского областного Собрания, сенатор Алексей Наумец, депутаты Госдумы Александр Козловский и Александр Борисов, руководители комитетов правительства и главы муниципальных образований Псковской области.

Все желания опубликованы на сайте, где можно выбрать шарик с мечтой. Красные – самые простые, синие потребуют определенных затрат и усилий. Белые шары – с желаниями, которые исполнить будет совсем не просто, но всё равно реально.

Все материальные мечты – конкретные подарки – должны быть исполнены до 26 декабря, нематериальные – это экскурсии в другие города, посещение концертов, курсы – до 28 февраля.